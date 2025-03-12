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МВД задержало 23 человека по обвинению в наркопреступлениях, в том числе 14 наркоторговцев
12.03.2025 13:17
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Центральной криминальной полиции МВД, департаментов полиции Тбилиси, Самегрело-Земо Сванети, Аджарии, Квемо Картли и Имерети задержали 23 человека по обвинению в совершении наркопреступлений, в том числе 14 наркоторговцев.
По информации МВД, среди задержанных — граждане Грузии, Азербайджана, Франции, Молдовы, России и Ирана.
«Расследование ведется по статьям 260, 18-260, 19-260, 262, 19-273 и 273 УК Грузии», — говорится в сообщении МВД.
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