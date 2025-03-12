

Лавров: Присутствие на территории Украины войск НАТО под любым флагом является угрозой для России

12.03.2025 15:02





Присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого «ни при каких условиях», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Ни при каких условиях. Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают всё против России без России. Когда президента США Дональда Трампа спросили о миротворцах, он ответил, что ещё слишком рано это обсуждать, но обычно требуется согласие всех сторон. Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?», - заявил глава МИД РФ.



По его словам, «Запад ведет против России войну через украинцев».



«Если расширение НАТО признается, по крайней мере (президентом США Дональдом) Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой», - сказал Лавров.



Кроме того, глава МИД РФ отметил, что российская сторона знает, «как не идти на компромисс».



«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», — заявил Лавров.





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