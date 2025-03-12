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Главы СВР и ЦРУ провели телефонные переговоры


12.03.2025   15:50


Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и директор ЦРУ Джон Рэтклифф 11 марта провели телефонные переговоры, передает «Интерфакс».

Согласно сообщению СВР, Нарышкин и Рэтклифф обсуждали вопросы взаимодействия двух спецслужб «по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций».

Российская сторона отмечает, что стороны достигли договорённости поддерживать регулярные контакты между директорами спецслужб в том числе для снижения «конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном».

ЦРУ сообщение о переговорах Нарышкина и Рэтклиффа пока не комментировало.

Это первый телефонный разговор между главами СВР и ЦРУ с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.

В 2023 году Нарышкин говорил, что СВР и ЦРУ продолжают консультации, которые носят редкий, но регулярный характер.

Переговоры Нарышкина и Рэтклиффа состоялись на фоне прошедшей 11 марта в Джидде, в Саудовской Аравии, встречи представителей Украины и США, на которой Киев согласился на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня. Офис президента Украины заявил, что обсуждение деталей временного прекращения огня начнётся после 17 марта.

Вскоре после переговоров в Джидде президент США Дональд Трамп заявил, что российская и американская стороны в ближайшее время встретятся для обсуждения перемирия.

Президент США также сообщил о предстоящем на этой неделе телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.


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