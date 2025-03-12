

Алексей Резников о «втором фронте» в Грузии: «Не было ни малейшего давления со стороны Киева»

12.03.2025 19:02





По словам бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, полная ложь — утверждение о том, что Киев якобы пытался заставить Тбилиси открыть второй фронт. Об этом он рассказал в интервьюгрузинской службе Радио Свобода.



По словам Резникова, это часть российской информационной войны.



«Какой военный интерес или выгоду мы могли бы получить из этого? Второй фронт на территории Грузии, в лучшем случае, продержался бы несколько дней. Любой сержант вам это скажет. Как это могло быть частью наших интересов? Другая местность, другая военная стратегия, другое вооружение.



Если бы во время моего министерства подобное обсуждалось, я бы обязательно об этом знал. И с полной ответственностью заявляю — не было ни одной попытки, ни малейшего давления со стороны Киева. Это никогда не было частью нашей политики», — заявил Алексей Резников.



Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. «Грузинская мечта» также утверждает, что к войне Грузию призывал и Запад. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицали.





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