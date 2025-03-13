Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Детектива кримпола задержали за насилие над супругой


13.03.2025   11:17


Детектива криминальной полиции МВД Грузии задержали по обвинению в насилии и угрозах убийством в адрес жены. Об этом сообщает Служба специальных расследований.

По данным ведомства, насилие носило систематический характер в годы сожительства супругов. Женщина обратилась в правоохранительные органы после того, как весной 2024 года муж в очередной раз избил ее и стал угрожать убийством, приставив пистолет к ее лбу.

Детектива кримпола арестовали по решению суда, после получения соответствующих доказательств. Прокуратура предъявила ему обвинения по двум статьям УК Грузии, подразумевающим семейное насилие и угрозы.

Специальная следственная служба продолжает расследование дела.


Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна