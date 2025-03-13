

Детектива кримпола задержали за насилие над супругой

13.03.2025 11:17





Детектива криминальной полиции МВД Грузии задержали по обвинению в насилии и угрозах убийством в адрес жены. Об этом сообщает Служба специальных расследований.



По данным ведомства, насилие носило систематический характер в годы сожительства супругов. Женщина обратилась в правоохранительные органы после того, как весной 2024 года муж в очередной раз избил ее и стал угрожать убийством, приставив пистолет к ее лбу.



Детектива кримпола арестовали по решению суда, после получения соответствующих доказательств. Прокуратура предъявила ему обвинения по двум статьям УК Грузии, подразумевающим семейное насилие и угрозы.



Специальная следственная служба продолжает расследование дела.



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