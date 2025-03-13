

МВД Грузии закупает дополнительные нательные камеры для полиции от американской Axon

13.03.2025 15:39





МВД Грузии потратит около 850 тыс. лари (около 306 тыс. доллпров) на закупку 350 нательных камер Axon Body 2 для патрульных полицейских и лицензии на программное обеспечение от американской компании. С этой целью ведомство проводит закупку по упрощенной процедуре, пишет bm.ge.



Согласно тендерной документации, новые камеры необходимы в связи с расширением штата патрульной полиции, а также для замены вышедших из строя устройств.



AXON Body 2 — одна из самых популярных моделей нательных камер, используемых полицейскими по всему миру. Она записывает видео в разрешении 1080p с широким углом обзора и поддерживает автоматическую активацию — запись начинается при извлечении оружия или включении сирены. Записи загружаются в облачную систему Evidence.com, обеспечивающую их хранение и защиту. Функции распознавания лиц у камер нет – разработчик не внедряет соответствующие технологии, ссылаясь на этические и правовые вопросы.



Компания Axon — ведущий разработчик технологий для правоохранительных органов, армии и гражданского сектора. Грузинская полиция использует исключительно ее нательные камеры. В настоящее время в распоряжении патрульной полиции Грузии находится 2907 таких устройств.



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