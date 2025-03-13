Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии закупает дополнительные нательные камеры для полиции от американской Axon


13.03.2025   15:39


МВД Грузии потратит около 850 тыс. лари (около 306 тыс. доллпров) на закупку 350 нательных камер Axon Body 2 для патрульных полицейских и лицензии на программное обеспечение от американской компании. С этой целью ведомство проводит закупку по упрощенной процедуре, пишет bm.ge.

Согласно тендерной документации, новые камеры необходимы в связи с расширением штата патрульной полиции, а также для замены вышедших из строя устройств.

AXON Body 2 — одна из самых популярных моделей нательных камер, используемых полицейскими по всему миру. Она записывает видео в разрешении 1080p с широким углом обзора и поддерживает автоматическую активацию — запись начинается при извлечении оружия или включении сирены. Записи загружаются в облачную систему Evidence.com, обеспечивающую их хранение и защиту. Функции распознавания лиц у камер нет – разработчик не внедряет соответствующие технологии, ссылаясь на этические и правовые вопросы.

Компания Axon — ведущий разработчик технологий для правоохранительных органов, армии и гражданского сектора. Грузинская полиция использует исключительно ее нательные камеры. В настоящее время в распоряжении патрульной полиции Грузии находится 2907 таких устройств.


Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна