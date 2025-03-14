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Грузия на последнем месте по «Индексу уровня терроризма»


14.03.2025   12:17


Институт экономики и мира (IEP) опубликовал очередной отчет по «Индексу уровня терроризма» в мире.

Согласно индексу «Глобального терроризма 2025», рейтинг Грузии улучшился на шесть позиций и с нулевым уровнем переместился на 100-е место, наряду с несколькими странами мира.

Вместе с тем, Грузия, наряду с 11 другими странами, занимает первое место в Европе по «Индексу свободы от терроризма».

Отчет «Индекса уровня терроризма» содержит всеобъемлющее многолетнее резюме основных мировых тенденций и моделей терроризма.


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