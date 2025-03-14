

СГБ: Грузия показала значительный прогресс в борьбе с терроризмом

14.03.2025 14:38





Служба государственной безопасности откликнулась на отчет Института экономики и мира (IEP) об «уровне индекса терроризма» в мире.



Как говорится в заявлении, распространенном СГБ, за последние десять лет опубликованный «Глобальный индекс терроризма» демонстрирует значительный прогресс Грузии в борьбе с терроризмом, и страна успешно сохраняет показатель нулевого влияния терроризма.



«Авторитетная международная организация IEP опубликовала ежегодный отчет «Глобальный индекс терроризма 2025», который представляет собой всеобъемлющий аналитический документ о влиянии терроризма в мировом масштабе. Согласно отчету, Грузия по-прежнему входит в число стран, где зафиксировано нулевое влияние терроризма. Наряду с Венгрией, Хорватией, Словенией, Румынией и десятками других государств, Грузия занимает последнее место в рейтинге, что означает, что в 2024 году в стране не было террористических инцидентов, и она продолжает сохранять безопасную среду.



Этот показатель позволяет Грузии опережать страны «Большой семерки», Евросоюза и НАТО, включая США, Канаду, Японию, Германию, Францию, Великобританию, Италию, Латвию, Литву, Бельгию, Нидерланды, Швецию и другие.



За последние десять лет, согласно «Глобальному индексу терроризма», Грузия достигла значительного прогресса в борьбе с терроризмом. За этот период страна улучшила свой общий показатель на 1,933 балла и заняла высшее место среди позиций, предусмотренных отчетом. В последние годы Грузия успешно сохраняет показатель нулевого влияния терроризма», – говорится в заявлении СГБ.



Институт экономики и мира (IEP) опубликовал отчет о «уровне индекса терроризма» в мире, согласно которому рейтинг Грузии улучшился на шесть позиций, и, с нулевым уровнем, страна, наряду с несколькими другими государствами, занимает последнее место в мировом списке.







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