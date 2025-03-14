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Прокуратура наложила арест на активы руководителей мошеннических колл-центров
14.03.2025 18:20
Генеральная прокуратура Грузии 13 марта обратилась в Публичный реестр с требованием о наложении ареста на имущество руководителей и мошеннического колл-центра A.K. GROUP после того, как журналистское расследование раскрыло их деятельность.
Независимое журналистское расследование, опубликованное 5 марта, показало, что два колл-центра в Тбилиси принадлежали A.K. GROUP, которые обманным путем вымогали у тысячи жертв по всему миру денежные средства на сумму более 35 миллионов долларов в период с 2022 по 2025 год.
Прокуратура наложила арест на недвижимости менеджера колл-центра Мери Шотадзе, владельца A.K. GROUP Акакия Кевхишвили и еще нескольких сотрудников, выявленных в результате журналистского расследования. Журналистское расследование показало, что в двух колл-центрах работало более 80 человек, хотя личности многих из них установить не удалось.
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