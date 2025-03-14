

Патрульная полиция МВД Грузии без тендера приобретает 350 нагрудных камер

14.03.2025 20:38





Патрульная полиция МВД Грузии без тендера приобретает 350 нагрудных камер для инспекторов и 200 лицензий на программное обеспечение. Общая стоимость закупки составит 849 500 лари.



МВД указывает, что используемая с 2018 года система нагрудных камер Axon BODY 2 не совместима с камерами других производителей. Именно поэтому ведомство просит разрешения на прямое заключение контракта с ООО «NGT Group», у которого эксклюзивные права на продажу этих камер.



В заявке МВД говорится, что часть камер заменит повреждённое оборудование, а другая часть предназначена для новых сотрудников.



МВД подтверждает, что из-за продолжающихся протестов в поддержку европейского пути Грузии полиция работает в особом режиме. Камеры используются для фиксации инцидентов, сбора доказательств и представления их в суде.



На судах по делам задержанных на проевропейских акциях часто отсутствуют доказательства, кроме свидетельств самих полицейских.



Судьи принимают во внимание лишь идентичные протоколы, составленные сотрудниками МВД, даже если видео с камер отсутствует или не представляется в качестве доказательства.



Закупка камер в условиях усиленного полицейского контроля над протестами вызывает вопросы о том, как именно будут использоваться эти устройства — для объективной фиксации событий или для давления на участников акций.





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