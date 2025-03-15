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Силы обороны Грузии отметили День грузинской артиллерии
15.03.2025 16:07
Сегодня Силы обороны Грузии отмечают День артиллерии. 32-ю годовщину грузинской артиллерии отметили в Вазиани, в 5-й артиллерийской бригаде.
Артиллеристов с профессиональным праздником поздравил командующий Восточным направлением Сил обороны Грузии бригадный генерал Роланд Дзнеладзе. День артиллерии отметили также в Хони, на базе 6-й артиллерийской бригады.
Мероприятие продолжилось церемонией награждения личного состава за безупречную службу в системе Министерства обороны. Военных наградили медалями различных степеней, памятными подарками и штатным оружием.
Перед началом мероприятия представители Сил обороны почтили память героев, павших в боях за территориальную целостность Грузии.
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