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Убийцей брата «вора в законе» Мераба Джангвеладзе назван бывший полицейский
16.03.2025 12:44
Главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе называет имя убийцы брата «вора в законе» Мераба Джангвеладзе, Левана Джангвеладзе.
По ее информации, им является бывший полицейский Гела Удзилаури, 1975 года рождения.
«Он покинул систему в 2021 году, воевал в Украине, в последнее время часто бывал в Греции», — пишет Элисо Киладзе.
Напомним, громкое убийство на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси произошло два дня назад. Брат «вора в законе» Левана Джангвеладзе, который, по имеющимся данным, прибыл в Тбилиси из Москвы за 3 часа до убийства на похороны своего друга и делового партнера Гурама Мокиа.
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