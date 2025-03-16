

Убийцей брата «вора в законе» Мераба Джангвеладзе назван бывший полицейский

16.03.2025 12:44





Главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе называет имя убийцы брата «вора в законе» Мераба Джангвеладзе, Левана Джангвеладзе.



По ее информации, им является бывший полицейский Гела Удзилаури, 1975 года рождения.



«Он покинул систему в 2021 году, воевал в Украине, в последнее время часто бывал в Греции», — пишет Элисо Киладзе.



Напомним, громкое убийство на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси произошло два дня назад. Брат «вора в законе» Левана Джангвеладзе, который, по имеющимся данным, прибыл в Тбилиси из Москвы за 3 часа до убийства на похороны своего друга и делового партнера Гурама Мокиа.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





