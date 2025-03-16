

Стали известны некоторые детали убийства в Тбилиси 21-летнего парня

16.03.2025 18:43





Стали известны некоторые детали убийства, произошедшего в Тбилиси на рассвете.



По словам друзей погибшего, 21-летний молодой человек получил смертельное ранение в область сердца.



«Как мне сказали, [Георгий Ахалая] был один, и он получил ранение в область сердца. Была большая потеря крови, и остановить кровотечение не удалось. Насколько я знаю, никто не задержан. Он работал охранником в «Ратис бар»», — говорит друг покойного.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, по факту начато расследование по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство), проводятся все необходимые действия.





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