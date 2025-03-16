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Стали известны некоторые детали убийства в Тбилиси 21-летнего парня
16.03.2025 18:43
Стали известны некоторые детали убийства, произошедшего в Тбилиси на рассвете.
По словам друзей погибшего, 21-летний молодой человек получил смертельное ранение в область сердца.
«Как мне сказали, [Георгий Ахалая] был один, и он получил ранение в область сердца. Была большая потеря крови, и остановить кровотечение не удалось. Насколько я знаю, никто не задержан. Он работал охранником в «Ратис бар»», — говорит друг покойного.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, по факту начато расследование по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство), проводятся все необходимые действия.
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