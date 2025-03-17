

МВД арестовало одного человека в связи с убийством на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси

17.03.2025 19:23





В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками Тбилисского управления полиции МВД Грузии, был задержан Г.У., 1975 года рождения. Его арестовали по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.



По данным ведомства, данное преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет.



«Следствие установило, что обвиняемый застрелил двух человек из огнестрельного оружия на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, причинив несколько огнестрельных ранений, и скрылся с места преступления.



В результате полученных травм Л.Дж., 1964 года рождения скончался на месте, а Г.Ч., 1965 г.р., был доставлен в медицинское учреждение.



В результате проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в Тбилиси.



По фактам умышленного убийства и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия ведется расследование по статьям 108 и 236 Уголовного кодекса Грузии», — говорится в сообщении МВД.



Ранее главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе назвала имя убийцы брата «вора в законе» Мераба Джангвеладзе, Левана Джангвеладзе. По ее информации, им является бывший полицейский Гела Удзилаури, 1975 года рождения.



«Он покинул систему в 2021 году, воевал в Украине, в последнее время часто бывал в Греции», — написала Элисо Киладзе.





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