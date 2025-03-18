

Адвокат Гелы Удзилаури заявляет, что к этому времени его подзащитный пользуется правом хранить молчание

18.03.2025 12:07





Адвокат задержанного по делу об убийстве на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси Гелы Удзилаури, Мариам Табатадзе, заявляет, что её подзащитный пользуется правом хранить молчание.



По её словам, сегодня она встретится с обвиняемым в изоляторе временного содержания.



«Вчера я с ним встречалась перед тем, как его поместили в изолятор временного содержания. У нас была коммуникация в рамках процессуальных и следственных действий. Он ни от чего не отказывался, участвовал во всех мероприятиях, дал показания, но на данный момент использует предоставленное ему законом право хранить молчание. В рамках дачи показаний он заявил о своём праве молчать. Он был шокирован происходящим. Сегодня я встречусь с ним лично. Материалы дела мне пока не переданы, но в целом он был поражён ситуацией. Следственный эксперимент без моего участия не проводился. Жду передачи материалов дела», – заявила Мариам Табатадзе.



По словам адвоката, Геле Удзилаури, вероятно, будет предъявлено обвинение сегодня в 15:00 в изоляторе временного содержания в Дигоми. Она также отметила, что если прокуратура сегодня обратится в суд, судебное заседание может состояться уже сегодня.



Убийство на проспекте Чавчавадзе произошло 14 марта. Согласно информации Министерства внутренних дел, следствие установило, что обвиняемый нанес огнестрельные ранения двум лицам на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, после чего скрылся с места происшествия. В результате полученных ранений Л.Дж., 1964 года рождения, скончался на месте, а Г.Ч., 1965 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение.



Расследование ведётся по статьям 108 (умышленное убийство) и 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).





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