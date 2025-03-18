

Обвиняемый в убийстве Джангвеладзе, воспользовался правом хранить молчание

18.03.2025 14:23





По словам адвоката Мариам Табатадзе, ее подзащитный обвиняемый в убийстве Левана Джангвеладзе, воспользовался правом хранить молчание.



Как указала адвокат, обвиняемый участвовал в процессуальных и следственных действиях и ничего не отрицал.



«Расследование возбуждено по статье 108, которая касается умышленного убийства, а также по частям третьей и четвертой статьи 236, которая касается незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Он дал показания, а в настоящее время пользуется предоставленным ему законом правом хранить молчание», — сообщила адвокат, добавив, что еще не разговаривала с подзащитным напрямую и намерена сделать это сегодня.



Убийство произошло поздно вечером 14 марта. По словам очевидцев, убийца выстрелил несколько раз и скрылся, что впоследствии подтвердили записи камер наблюдения.



Леван Джангвеладзе был убит, при этом еще один человек получил ранения и был доставлен в клинику.



По данному делу был задержан Гела Удзилаури.





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