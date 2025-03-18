|
|
|
Обвиняемый в убийстве Джангвеладзе, воспользовался правом хранить молчание
18.03.2025 14:23
По словам адвоката Мариам Табатадзе, ее подзащитный обвиняемый в убийстве Левана Джангвеладзе, воспользовался правом хранить молчание.
Как указала адвокат, обвиняемый участвовал в процессуальных и следственных действиях и ничего не отрицал.
«Расследование возбуждено по статье 108, которая касается умышленного убийства, а также по частям третьей и четвертой статьи 236, которая касается незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Он дал показания, а в настоящее время пользуется предоставленным ему законом правом хранить молчание», — сообщила адвокат, добавив, что еще не разговаривала с подзащитным напрямую и намерена сделать это сегодня.
Убийство произошло поздно вечером 14 марта. По словам очевидцев, убийца выстрелил несколько раз и скрылся, что впоследствии подтвердили записи камер наблюдения.
Леван Джангвеладзе был убит, при этом еще один человек получил ранения и был доставлен в клинику.
По данному делу был задержан Гела Удзилаури.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна