

Прокуратура предъявила арестованному обвинение в связи с убийством на проспекте Чавчавадзе

18.03.2025 17:20





Прокуратура Грузии предъявила арестованному в Тбилиси Геле Удзилаури обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Дело касается убийства, произошедшего на проспекте Чавчавадзе 14 марта.



«Проведенным МВД расследованием установлено, что 14 марта 2025 года в 23:30 обвиняемый несколько раз выстрелил в Л. Дж. и Г. Ч. в многолюдном месте на проспекте Ильи Чавчавадзе в Тбилиси. В ходе стрельбы также была поставлена ​​под угрозу жизнь и здоровье других граждан, находившихся поблизости. В результате полученных множественных ранений Л. Дж. скончался на месте происшествия, а Г. Ч. с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.



Совершив преступление, обвиняемый скрылся с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемого 17 марта. Ему предъявлено обвинение по статье 19.109, пунктам «б» и «л» Уголовного кодекса Грузии (покушение на умышленное убийство двух лиц способами, опасными для жизни и здоровья других лиц) и статье 236, частям третьей и четвертой (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении прокуратуры.



По данным ведомства, расследование уголовного дела продолжается в МВД.





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