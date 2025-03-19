

В Глданском районе города Тбилиси произошло убийство

19.03.2025 11:45





В Тбилиси, в Глданском районе, убит мужчина. Убийство произошло утром в одном из жилых домов.



На месте проводятся следственные мероприятия.



Как сообщают в МВД Грузии, по факту задержан один человек. Следствие ведется по Статье 108-ой Уголовного кодекса Грузии – умышленное убийство.





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