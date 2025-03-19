|
|
|
В Глданском районе города Тбилиси произошло убийство
19.03.2025 11:45
В Тбилиси, в Глданском районе, убит мужчина. Убийство произошло утром в одном из жилых домов.
На месте проводятся следственные мероприятия.
Как сообщают в МВД Грузии, по факту задержан один человек. Следствие ведется по Статье 108-ой Уголовного кодекса Грузии – умышленное убийство.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна