

США отказались прекращать разведпомощь Украине вопреки требованию Путина

19.03.2025 23:18





Вашингтон продолжит предоставлять Украине разведывательную информацию оборонительного характера. Об этом заявили в Белом доме после телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее Владимир Путин в беседе с американским лидером настаивал на прекращении западной военной поддержки Киева, включая передачу разведданных.



Кроме того, как сообщили в Белом доме, Зеленский обратился к Вашингтону с просьбой о дополнительной поставке систем противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot. В ответ Трамп пообещал рассмотреть этот вопрос.



Американский президент в ходе беседы высказал мнение, что если США будут владеть объектами энергетики в Украине, то это станет для них «лучшей защитой» от обстрелов со стороны России. Также, по словам Трампа, Вашингтон готов оказать украинской стороне помощь в управлении электрическими и ядерными станциями.



19 марта Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Позже Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что разговор длился около часа и охарактеризовал его как «очень хороший». По его словам, большая часть беседы касалась итогов недавнего общения с Владимиром Путиным, а также поиска компромиссов, учитывающих интересы обеих сторон. «Мы находимся на верном пути», — отметил Трамп, добавив, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу подготовить детальное изложение договоренностей.



Вскоре агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в ходе разговора Зеленский согласился прекратить удары по российским объектам энергетической инфраструктуры. По данным источника, стороны также выразили готовность работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.



Позже эту информацию подтвердил и сам Зеленский. В своем заявлении он выразил уверенность в том, что «прочный мир может быть достигнут уже в этом году». Он также отметил, что украинская и американская команды планируют в ближайшие дни встретиться в Саудовской Аравии для координации дальнейших шагов. По его словам, Трамп подробно рассказал ему о деталях состоявшегося 18 марта своего разговора с Путиным.



«Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру. Я поддержал эту инициативу, и Украина подтвердила готовность ее реализовать. Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла это предложение. Мы продолжим работать над тем, чтобы эти договоренности были выполнены. Такие шаги необходимы для создания условий, способствующих подготовке всеобъемлющего мирного соглашения», — написал Зеленский в соцсети X.





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