

Украина получила новую партию истребителей F-16

20.03.2025 10:00





Воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили дополнительную партию истребителей F-16.



Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов, пишет "Европейская правда".



Зеленский не сообщил количество истребителей, которые получила Украина, однако отметил, что это хорошая новость.



"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", – сказал украинский президент.



Обратим внимание, что ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что информация о "сбитии" самолета F-16 над Сумской областью не соответствует действительности – этот фейк распространяли вражеские Telegram-каналы.



Напомним, образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.



Первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.



Глава украинского Министерства обороны встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.





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