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В Грузии задержан злоумышленник, просивший в долг через взломанные страницы в Facebook


20.03.2025   11:38


Жителя центральной Грузии задержали по обвинению в несанкционированном доступе к компьютерным системам с целью получения финансовой выгоды. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Обвиняемый – 23-летний И.О., который в прошлом уже был судим.

Следствие установило, что в целях получения материальной выгоды он взламывал страницы граждан в соцсети Facebook, после от их имени связывался с их знакомыми и просил у них денег в долг. Таким образом злоумышленнику удалось обмануть по меньшей мере 25 человек.

Расследование продолжается по статьям 286 и 284 УК Грузии – «посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему» и «самовольное проникновение в компьютерную систему». Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.


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