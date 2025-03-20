

В Грузии задержан злоумышленник, просивший в долг через взломанные страницы в Facebook

20.03.2025 11:38





Жителя центральной Грузии задержали по обвинению в несанкционированном доступе к компьютерным системам с целью получения финансовой выгоды. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Обвиняемый – 23-летний И.О., который в прошлом уже был судим.



Следствие установило, что в целях получения материальной выгоды он взламывал страницы граждан в соцсети Facebook, после от их имени связывался с их знакомыми и просил у них денег в долг. Таким образом злоумышленнику удалось обмануть по меньшей мере 25 человек.



Расследование продолжается по статьям 286 и 284 УК Грузии – «посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему» и «самовольное проникновение в компьютерную систему». Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.





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