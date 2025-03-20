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В т.н. «городе мечты» в Батуми произошел пожар
20.03.2025 12:37
В Батуми, в т.н. «городе мечты», произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из бараков. Как сообщили «Интерпрессньюс» местные жители, в результате происшествия никто не пострадал.
По их информации, огонь полностью уничтожил бытовую технику и вещи. На месте были мобилизованы пожарные-спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями.
Пожар уже ликвидирован.
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