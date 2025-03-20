

В т.н. «городе мечты» в Батуми произошел пожар

20.03.2025 12:37





В Батуми, в т.н. «городе мечты», произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из бараков. Как сообщили «Интерпрессньюс» местные жители, в результате происшествия никто не пострадал.



По их информации, огонь полностью уничтожил бытовую технику и вещи. На месте были мобилизованы пожарные-спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями.



Пожар уже ликвидирован.





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