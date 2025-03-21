

В Грузии выявили миндальную пасту, зараженную опасными для здоровья бактериями

21.03.2025 22:44





Опасные для здоровья бактерии обнаружены в миндальной пасте, продававшейся, в том числе, и в Грузии. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.



Речь идет о продукте бренда Bett’r, произведенном в Болгарии (партия 24130, срок годности до 09.05.2026). Из Евросоюза ведомство уведомили о том, что эта паста заражена бактерией Bacillus cereus.



Эта бактерия условно-патогенная, но при определенных условиях может вырабатывать токсины, вызывающие рвоту и диарею. Поэтому употребление продукта может представлять риск для здоровья.



Агентство выяснило, что в июне прошлого года указанная миндальная паста была импортирована и реализована тбилисскими магазином органических продуктов «Органика». Всю партию – 40 банок – уже продали.



«Национальное агентство продовольствия настоятельно призывает потребителей, которые приобрели вышеупомянутую миндальную пасту у ООО «Органика» по следующим адресам: Тбилиси, Важа-Пшавела, 51 и Абашидзе, 61, после 18 июня 2024 года, не использовать ее в пищу и уничтожить или вернуть по месту приобретения», — говорится в заявлении ведомства.



Источник: Новости - Грузия

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