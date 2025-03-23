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В Тбилиси и регионах сотрудниками полиции изъяты незаконные огнестрельное оружие и боеприпасы


23.03.2025   12:19


В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных в последнее время сотрудниками департаментов полиции Тбилиси, Аджарии, Кахетии, Шида Картли, Квемо Картли, Самегрело - Земо Сванети, Гурии и Имеретии, изъяты незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы - задержаны 18 человек. Информацию распространяет МВД Грузии.

По информации, указанные лица задержаны по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, также нарушения порядка их ввоза на территорию Грузии.

Указанные преступления предусматривают до 8 лет лишения свободы.

«В результате личных досмотров, а также обысков жилых домов и автомобилей задержанных, сотрудниками правоохранительных органов было изъято огнестрельное оружие различного типа и боеприпасы, в том числе автоматы, пистолеты, револьверы, ручные гранаты, обоймы, патроны в большом количестве и глушители. У нескольких задержанных изъяты наркотические вещества «Альфа ПВП» и «марихуана».

Следствие ведется по Статьям 236-ой, 214-ой , 260-ой и 273-ой Прима», - говорится в заявлении МВД Грузии.


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