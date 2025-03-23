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В Кахетии сотрудниками полиции изъяты наркотики в особо крупных размерах
23.03.2025 14:43
По сводкам МВД Грузии, в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудникам Сагареджойского районного управления Департамента полиции региона Кахетии, по факту приобретения и хранения наркотического вещества «героин» в крупных и особо крупных размерах задержаны ранее судимые: З. Г. 1982 г. р. и В. Г. – 1977 г. р.
По информации ведомства, за указанное преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.
«В результате личного обыска и обыска в жилых домах задержанных, сотрудниками правоохранительных органов было изъято наркотическое вещество «героин». Следствие ведется по Часть Третьей и Шестой Статьи 260-ой Уголовного кодекса Грузии», - говорится в заявлении МВД.
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