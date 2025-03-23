

Гражданин Грузии Полад Омаров признан виновным в США за попытку убийства гражданки Ирана

23.03.2025 19:17





Федеральный суд присяжных США признал гражданина Грузии Полада Омарова, 40 лет, и гражданина Ирана Рафата Амирова, 46 лет, виновными в организации убийства американской журналистки иранского происхождения и активистки Масих Алинежад в Нью-Йорке при поддержке иранского правительства. Им предъявлены обвинения в найме человека для совершения убийства, сговоре с целью совершения убийства наемным лицом, отмывании денег, попытке убийства, а также хранении и использовании огнестрельного оружия. Убийство было запланировано в обмен на 500 000 долларов США.



«Обвиняемые планировали убийство ирано-американского диссидента, которая критиковала иранский режим», — сообщило Министерство юстиции США со ссылкой на Романа Рожавски, помощника директора Отдела контрразведки ФБР.



Согласно судебным документам, Омаров (он же Араз Алиев, Полад Кака и Гаджи Кака) и Амиров были высокопоставленными членами восточноевропейской организованной преступной группировки. Именно им Корпус стражей исламской революции (КСИР) поручил убить критически настроенную журналистку и активистку по правам человека.



По данным Министерства юстиции США, еще в 2020 и 2021 годах сотрудники иранской разведки планировали похитить Алинежад из США для доставки в Иран, поскольку они хотели заставить ее замолчать за критику иранского режима.



После того, как «наглые попытки» похитить Алинежад из США провалились, КСИР обратился к Амирову и Омарову с просьбой найти, выследить и убить ее, — говорится в заявлении ведомства.



Они координировали свои действия с иранскими чиновниками и другими преступниками, чтобы выследить Алинеджад, и для этой цели наняли Халида Мехтиева, которому было поручено убить Алинеджад.



Мехдиев был арестован возле дома Алинежад в июле 2022 года. При нем были обнаружены автомат АК-47, патроны и наличные деньги.



«После ареста и заключения Мехтиева Омаров связался с его матерью и пригрозил убить ее и ее второго ребенка, если она не сообщит местонахождение Мехтиева», — говорится в заявлении.



Приговор Амирову и Омарову будет вынесен 17 сентября.



48-летняя Масих Алинежад покинула Иран в 2009 году и проживает в Нью-Йорке. В 2022 году она приняла участие в двух кампаниях: бойкоте иранских спортивных мероприятий и дне акций, призывающем иранских женщин снять хиджаб. Она сказала, что «испытала облегчение» после того, как люди, участвовавшие в планировании ее убийства, были признаны виновными. «Но не заблуждайтесь, настоящие виновники этого преступления все еще у власти в Иране. Я жду дня, когда Али Хаменеи и его террористическая Революционная гвардия будут привлечены к ответственности, я хочу, чтобы они были наказаны», — заявила Алинежад у здания суда, как сообщает CBS News.





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