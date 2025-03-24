

Представители Центра подготовки объединенных сил НАТО посетили Грузию с трехдневным визитом

24.03.2025 12:05





С рабочим визитом в Грузии находились заместитель начальника Объединённого учебного центра сил НАТО (JFTC), бригадный генерал Петр Свобода, и представитель отдела учений и подготовки JFTC, полковник Ладислав Свезда.



По информации Министерства обороны Грузии, гости из НАТО посетили Совместный центр подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC), расположенный в Крцаниси.



Как отмечается, начальник центра, полковник Давид Гагуа, провёл для них информационный брифинг, в ходе которого ознакомил с историей JTEC, его задачами, реализованными проектами и будущими планами.



«На встрече было отмечено многолетнее плодотворное сотрудничество между Совместным центром подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC) и Объединённым учебным центром сил НАТО (JFTC), а также поддержка со стороны JFTC в процессе развития JTEC. Одной из главных тем обсуждения стали учения «НАТО–Грузия 2025», которые пройдут в Грузии в текущем году. Заместитель начальника JFTC получил детальную информацию о планировании и подготовительных работах к учениям, которые уже находятся в завершающей фазе.



В течение трёхдневного визита представители JFTC провели встречи с заместителем командующего Силами обороны Грузии, генерал-майором Зазой Чхаидзе, а также с представителями различных структурных подразделений Сил обороны. Гости также посетили Центр боевой подготовки (CTC), входящий в состав JTEC.



Совместный центр подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC) начал тесное сотрудничество с расположенным в Польше Объединённым учебным центром сил НАТО (JFTC) в 2017 году на основе менторской программы. В 2020 году между ними было подписано соглашение о партнёрстве», — говорится в информации Министерства обороны Грузии.





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