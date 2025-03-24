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Группа раненых и пострадавших военных Минобороны Грузии вернулась из США с 34 медалями
24.03.2025 12:22
Команда раненых и пострадавших военнослужащих Министерства обороны Грузии вернулась с достойной победой с Игр военно-воздушных сил и морской пехоты, которые прошли в штате Техас, США.
Грузинские военнослужащие-параспортсмены завоевали 18 золотых, 11 серебряных и пять бронзовых медалей.
В Тбилисском международном аэропорту спортсменов встретили первый заместитель министра обороны Паата Патиашвили, заместитель командующего Силами обороны, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, а также глава департамента социальных вопросов и психологической поддержки Ираклий Уджмаджуридзе. Они поздравили параспортсменов с заслуженной победой и поблагодарили за успешное выступление.
Игры военно-воздушных сил и морской пехоты прошли на военной базе ВВС в городе Сан-Антонио, штат Техас. Команда Министерства обороны Грузии, состоящая из раненых и пострадавших военнослужащих, участвовала в соревнованиях уже в третий раз. Грузинские параспортсмены состязались как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, таких как стрельба из лука, велоспорт, гребля, лёгкая атлетика (толкание ядра и метание диска), тяжёлая атлетика, плавание, бег, стрельба из винтовки и пистолета, баскетбол и волейбол сидя.
Цель параспортивного мероприятия — поделиться опытом преодоления трудностей среди раненых и пострадавших военнослужащих, повысить их уверенность в себе и самооценку, наладить общение с военнослужащими других стран, что способствует их реабилитации и ресоциализации.
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