

Китайские камеры распознавания лиц следят за гражданами в Грузии

24.03.2025 13:28





Участников акций систематически штрафуют на основании кадров с уличных камер видеонаблюдения, однако записи камер, принадлежащих властям, НЕ попадают в дела, где расследуются преступления сотрудников МВД.



Служба защиты персональных данных уже почти месяц изучает законность обработки данных на Руставели, проводимой МВД Грузии. На каком она этапе и когда завершится, никто не знает.



Ведомства, владеющие и контролирующие сотни камер, используют в качестве доказательств записи, изъятые из частных организаций, при этом утверждая, что их собственные камеры «ничего не видели».



Перед корпусом А университета Илии видны две новые камеры, направленные на вход, где студенты проводят акции. У Театрального университета, где студенты бастовали более двух месяцев, тоже появились две камеры, нацеленные на вход.



После акций ноября-декабря на Руставели установлены десятки новых камер. На Костава добавлена камера, контролирующая лестницы от Общественного вещателя (Сазмау), где проходят ежедневные протесты.



Шествия от Общественного вещателя до парламента (2 км) фиксируют до 100 камер. Новые камеры на Площади Героев, у Филармонии и на Площади Республики, где дежурят полицейские. Камеры расположены так, чтобы видеть даже лестницы подземок, как у Оперы. На парламенте старые заменили на вращающиеся с функцией записи звука.

Вокруг — десять полицейских машин и десятки силовиков.



Видеонаблюдение ведет "112", фиксируя преступления, они же хранят записи нательных камер МВД. Камеры есть и на крыше парламента, охватывая улицы, где бывают столкновения с полицией, например, на углу Чичинадзе.

На новых камерах нет указания ведомства. Только камеры мэрии Тбилиси помечены как контролирующие движение и парковку.



После 28 ноября государство потратило более полумиллиона лари на камеры от Dahua и Hikvision.

▪️ 12.11.24г "112" купил 30 камер за 84 963 лари по упрощенной закупке, заявив, что 115 камер повредили во время протестов.

▪️ 30.01.25г МВД приобрело 7 камер и регистраторов за 5 510 лари, не указано, где были установлены.

▪️ 30.01.25г "112" — 35 камер за 155 977 лари для стоянок в Натахтари и Дигоми.

▪️ 28.02.25г "112" и еще 100 камер за 329 900 лари — местоположение неизвестно, но они похожи на новые камеры на Руставели.



Обе компании Dahua и Hikvision, камеры которых популярны в Грузии, попали под санкции США как производители технологий, позволяющих авторитарным режимам контролировать и подавлять людей. Их технологии использовались правительством КНР в качестве инструмента репрессий против уйгуров.



Камеры WizSense распознают лица/объекты, классифицируют людей по возрасту/полу/настроению/признакам (очки/маски). Эти «камеры-роботы» способны в условиях «глубокого обучения», например, подавать сигнал тревоги, если, например, в определенном месте появляется человек, странно одетый, контролируют большие территории независимо от погоды, с обзором 360°, автоматически следят за целью.



🔻На конец 2024 года МВД официально владело 8 334 камерами, из них 3 039 в Тбилиси, сообщает грузинская редакция Радио Свобода.





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