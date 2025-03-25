

Варшава создает специальное полицейское подразделение для борьбы с грузинскими бандами

25.03.2025 19:43





В польской столице сформирована новая полицейская группа, сосредоточенная на борьбе с организованной преступностью, связанной с грузинскими бандами. Это решение принято из-за роста краж и грабежей, совершаемых этими группировками. Полиция планирует выявлять ключевых участников преступлений и предотвращать их действия, подчеркивая необходимость немедленных мер в ответ на сложившуюся ситуацию в Варшаве.



«Да, проблема существует, когда речь идёт о преступных группировках из Грузии. Реакция должна быть решительной и быстрой, как в случае с польскими преступными группировками, с которыми боролось государство. Я ожидаю жестких действий» — признал Рафал Тшасковский, мэр Варшавы и кандидат на пост президента.



3000 грузин также являются самой многочисленной группой из 7 000 людей, депортированных из Польши в прошлом году. Основной причиной стало использование поддельных документов. Чаще всего депортировали тех, кого пограничники задерживали во время проверок водителей такси, использующих приложение.





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