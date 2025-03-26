

Грузия занимает второе место в Европе по количеству заключённых на 100 000 человек

26.03.2025 15:10





После помилования 613 заключённых президентом, избранным партией «Грузинская мечта», футболистом Михеилом Кавелашвили, и амнистии, проведённой «Грузинской мечтой» накануне выборов (точное количество освобождённых до сих пор неизвестно), в пенитенциарных учреждениях на данный момент находится около 8500 заключённых.



Согласно отчёту Совета Европы за 2024 год, Грузия занимает второе место в Европе по количеству заключённых на 100 000 человек. Больше заключённых, чем в Грузии, только в Турции. Такая ситуация сохраняется последние годы.



Средний показатель по странам Европы составляет 124 заключённых на 100 000 человек, в то время как в Грузии этот показатель на 2024 год составлял 256,1.



Согласно данным World Prison Brief (на март 2024 года — последняя доступная информация), в Грузии в 2023 году насчитывалось около 9 500 заключённых.



На момент инициативы амнистии от "Грузинской мечты" накануне выборов 2024 года была озвучена цифра в 10 000 заключенных в тюрьмах Грузии.



Стоит отметить, что в Грузии количество заключённых достигло своего пика на начало 2012 года — в тюрьмах Грузии находилось 23 469 заключённых.



Амнистия и реформы, начатые в конце 2012 года и продолженные в 2013 году, привели к освобождению тысяч заключённых. К концу 2013 года численность сократилась до 7 658 человек.



Таким образом, 2012 год с приходом «Грузинской мечты» стал переломным: до амнистии тюремное население было одним из самых высоких в мире на душу населения (около 535 заключённых на 100 000 жителей).



Как рассказывают очевидцы, в камере на восемь человек могло находиться до 30 заключённых, и по очереди люди не только лежали, но и сидели.



Сейчас содержание одного заключённого для государства обходится в 21 604 лари в год. Об этом говорится в пояснительной записке к изменениям в Уголовный кодекс, сообщает bm.ge.



Государственный бюджет тратит на содержание одного заключённого 59,18 лари в день, 1 800 лари в месяц. В год на содержание заключённых расходуется около 183,6 млн лари.



По распределению бюджета на 2025 год общий бюджет, выделенный на пенитенциарную систему, составляет 590 млн лари.



Судя по "бешеному принтеру" Парламента "Грузинской мечты", планы увеличения количества заключенных определенно есть. А по цифрам заключенных времен Саакашвили, вместимость тюрем не главное, если есть цель.



На днях стало известно, что в некоторых тюрьмах (мужских) запрещено передавать продукты и еду заключённым вообще. Разрешено только по большим праздникам, например, на Пасху или Новый год. Кроме того, в части тюрем, как женских, так и мужских, нет постоянного доступа к горячей воде — она доступна только в дни, когда по расписанию можно пойти в душ. В результате, доступ к горячей воде в разных тюрьмах различается: в некоторых тюрьмах душ принимают раз в неделю, в других — дважды.





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