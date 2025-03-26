

Жителям ЕС из-за угрозы войны рекомендуют иметь запасы еды на три дня – Politico

26.03.2025 17:25





Каждый гражданин стран Евросоюза должен запастись достаточным количеством продовольствия, чтобы быть обеспеченным в течение как минимум 72 часов в случае кризиса. Об этом говорится в проекте Стратегии готовности ЕС, подготовленном Еврокомиссией, пишет Politico 26 марта.



"В случае экстремальных сбоев начальный период является наиболее критическим", – говорится в документе, в котором изложены различные возможные сценарии: война, кибератака, эпидемия смертельных болезней, наводнения, вызванные изменением климата.



Издание отмечает, что Европа в последние годы страдает от различных кризисов, включая карантин из-за пандемии Covid-19 и вторжение России в Украину, а также остается постоянный риск стихийных бедствий и финансовых потрясений. В документе отмечается, что ни один из крупных кризисов последних лет не был изолированным или кратковременным, поэтому Европа должна подготовиться заранее.



Согласно 17-страничному документу, необходимо создать "безопасный и устойчивый ЕС, обладающий возможностями, необходимыми для прогнозирования и управления угрозами и опасностями, независимо от их характера или происхождения". Это включает предоставление странам-членам рекомендаций по созданию запаса необходимых материалов, кризисному планированию, доступности убежищ и так далее.



В плане готовности говорится, что для ЕС и его стран необходимо в срочном порядке усилить готовность во всех секторах. В частности, каждый гражданин должен запастись достаточным количеством продовольствия, чтобы быть обеспеченным едой по крайней мере в течение 72 часов в случае кризиса.



Комиссия предлагает стратегию создания запасов в масштабах всего ЕС для расширения доступа к важнейшим ресурсам, медицинские контрмеры, критически важное сырье, энергетическое оборудование и, возможно, продовольствие и воду. Согласно докладу, стратегия будет сочетать централизованные резервы ЕС со вкладом стран.





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