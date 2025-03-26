

Директор ЦРУ: Украинцы будут сражаться даже голыми руками, если придется

26.03.2025 17:28





Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф убежден, что украинские военные будут воевать даже голыми руками, если не будут иметь условий, приемлемых для прочного мира. Об этом заявил Рэтклифф во время слушаний в Сенате США



"Но, что касается украинского сопротивления, то украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет. Я убежден на основе своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут воевать голыми руками, если им придется, если они не будут иметь условий, приемлемых для прочного мира".



Он заявил, что президент США Дональд Трамп стремится завершить войну на таких условиях, которые приведут к длительному миру. И в ЦРУ приняли меры для того, чтобы поддержать такую цель Трампа.



Глава ЦРУ заверил, что Трамп понимает опасность, которую будет представлять победа России, и подчеркнул, что в случае "успешных переговоров" ни одна из сторон не сможет достичь своих максималистских целей.



В то же время он отметил, что российская армия имеет преимущество на поле боя и медленно продвигается вперед.





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