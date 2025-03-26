

Задержаны 7 человек по обвинению в связях с «воровским миром»

26.03.2025 18:55





Согласно информации Министерства внутренних дел Грузии, в регионе Имерети задержаны 7 человек по обвинению в связях с «воровским миром». Все они арестованы на основании судебного постановления.



Речь идёт о деле, связанном с аграрными рынками в регионе, в которые, как утверждает МВД, было вовлечено криминальное сообщество.



По версии следствия, по указанию «вора в законе» В.К. (по прозвищу «Ватия»), поддерживавший «воровской мир» А.К. открыл аграрный рынок ООО «Табахмела 2023» в одном из сёл муниципалитета Цхалтубо. В то же время в Кутаиси функционировал аналогичный рынок ООО «Ани», который не мог составить конкуренцию новому объекту.



Обвиняемые, используя криминальное влияние и стремясь к финансовой выгоде, добились того, чтобы торговцы с кутаисского рынка были переведены на рынок в Цхалтубо. В результате кутаисский рынок оказался фактически выведен из строя, а новый рынок начал приносить организаторам существенные доходы.



Как отмечает МВД, ущерб ООО «Ани» составил сотни тысяч лари.



Дело возбуждено по статьям 223¹ (членство в «воровском мире»), 223¹ ч. 2 (вор в законе) и 223³ ч. 2 (поддержка деятельности «воровского мира») УК Грузии. Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.



По обвинению в членстве в «воровском мире» задержан ранее судимый Л.К. (1973 г.р., прозвище «Кватия»). По обвинению в поддержке «воровской деятельности» арестованы: А.К. (1980 г.р.), С.А. (1985), Б.С. (1989), О.Д. (1983), Г.К. (1985, прозвище «Кверцха») и ранее судимый Н.В. (1986, «Гото»). Также к преступлению причастен находящийся за границей «вор в законе» В.К. (1976, «Ватия»).



Во время обысков у обвиняемых были изъяты мобильные телефоны и компьютеры, с помощью которых они поддерживали связь друг с другом и с «ворами в законе», находящимися за пределами страны.





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