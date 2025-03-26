

EС предложил профинансировать замену спутниковой связи Илона Маска Starlink в Украине

26.03.2025 22:54





Угроза потери Starlink, которая обеспечивает Украину связью, необходимой в том числе для эффективного ведения военных действий, заставила европейские власти озаботиться поиском замены службе спутниковых коммуникаций Илона Маска. Проблема в том, что сделать это крайне сложно – по техническим и экономическим причинам.



ЕС предлагает профинансировать развитие европейской альтернативы Starlink на фоне рисков, связанных с возможным отключением связи компанией из-за позиции новой президентской администрации США. В оборонном документе Европейской комиссии, подготовленном на прошлой неделе, говорится, что Брюссель «должен... финансировать доступ украинских [военных] к услугам, которые могут быть предоставлены коммерческими провайдерами, базирующимися в ЕС», сообщает Financial Times, ознакомившаяся с документом.



Однако заменить 40 000 используемых в Украине компактных, удобных терминалов, которые обслуживаются с помощью 7000 спутников и обеспечивают Украину недорогой, стабильной широкополосной связью, будет крайне сложно, признают эксперты. Ни один европейский спутниковый оператор не сможет заместить Starlink по всем параметрам; европейский вариант будет состоять из «лоскутного одеяла» спутников на разных орбитах с разными характеристиками и разных пользовательских терминалов для разных сетей, пишет FT. «Сегодня заменить Starlink нечем, – заявил гендиректор испанской Hispasat Мигель Анхель Пандуро, рассказавший, что Еврокомиссия попросила его компанию, а также французскую Eutelsat и люксембургскую SES представить «перечень» услуг, которые они могут предоставить Украине. – Но могут появиться альтернативы, которые, не будучи заменой, помогут смягчить отсутствие этих возможностей».



Топ-менеджер другого спутникового оператора выразился более категорично:



«Starlink исключительно прорывная, дешевая, вездесущая и превосходная [система]».



Акции европейских спутниковых операторов взлетели в марте на ожиданиях, что ЕС поможет им бороться со Starlink. Акции отягощенной долгами Eutelsat стоили 1,2 евро на закрытии торгов в пятницу 28 февраля, когда произошла ссора в Белом доме Дональда Трампа и Владимира Зеленского, после которой Вашингтон остановил военную помощь Украине и обмен разведданными. Но уже в понедельник 3 мая котировки Eutelsat взлетели и достигли 5 марта 7,85 евро. После коррекции они сейчас стоят 5,1 евро.



Eutelsat владеет оператором связи OneWeb, который тоже строит группировку спутников для раздачи интернета из космоса. Как и у Starlink, они расположены на низкой околоземной орбите, но на высоте 1200 км против 550 км у спутников компании Маска, что позволяет последним быстрее доставлять сигнал на Землю. К тому же их всего 630, поэтому Starlink лучше «покрывает» Землю. Терминалы OneWeb, предназначавшиеся для корпоративных и государственных клиентов, более массивные, их сложнее конфигурировать, а стоят они $5000-10 000 против $2000 у Starlink (которая, к тому же, ориентируясь на потребительский рынок, их активно субсидировала, продавая за $500-600).



«Невозможно заменить Starlink за один день, – сказал FT Адель Аль-Салех, гендиректор SES, чьи спутники вращаются на высоте 36 000 км над Землей. – Но в долгосрочной перспективе Европа может это сделать. Сеть на одной орбите недостаточно устойчива. Нужна многоорбитальная сеть для обеспечения устойчивости, резервирования, возможности перемещения трафика».



Изменившаяся геополитическая ситуация превратила Eutelsat и SES в критически важные компоненты суверенной оборонной инфраструктуры для Европы, отмечает Александр Петерс, директор анализа малых и средних компаний в банке Bernstein.





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