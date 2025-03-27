

Генерал Заза Гогава о событиях 2008 года: подготовка вооруженных сил исходила от угроз

27.03.2025 18:24





«Вооруженные силы Грузии не были подготавливались к вхождению на территорию самопровозглашенной республики «Южная Осетия», Самачабло и Абхазии», заявил генерал Заза Гогава на заседании следственной парламентской комиссией по расследованию преступлений, совершенных в период правления «Единого национального движения», на которой обсуждается война августа 2008 года.



«Было много провокаций со стороны так называемых российских миротворцев, больше в сторону Самачабло, чем в сторону Абхазии. Я то же самое говорил на комиссии 2008 года, у вас есть стенограмма, и вы можете ее проверить.



То, что были какие-то признаки того, что мое руководство готовило грузинские вооруженные силы для того или иного сепаратистского региона, я не знаю… Если появится кто-то, кто сядет перед Зазой Гогавой и скажет, что так оно и было, я отвечу везде: грузинские вооруженные силы никогда не готовились против своих частей. Однако я подтверждаю, что подготовка вооруженных сил исходила от угроз. Так и должно быть, и я по-прежнему убежден, что это так», — сказал Гогава.



Отвечая на вопрос председателя комиссии Теи Цулукиани о причине его ухода из «Национального движения», он заявил:



«Я не мог позволить себе быть субъективным, то есть пойманным в политическую ловушку. Поэтому я принял это решение [покинуть «Национальное движение»], я полностью свободен в этом отношении. Вот почему я пришел сюда, чтобы свободно и открыто говорить на темы, связанные с армией, достоинством, которое необходимо, и тем, что я считаю обязательством», — сказал Гогава.





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