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13-ый пехотный батальон провел целевые учения
30.03.2025 14:27
3-я пехотная рота 13-го батальона 1-й пехотной бригады Восточного командования провела учебно-боевые учения на стрельбище «Орфоло» учебного центра имени лейтенанта Шота Хурцидзе. Информацию обнародовало Министерство обороны.
По данным ведомства, в рамках учения военнослужащие отработали действия по захвату района сосредоточения, обнаружению и уничтожению условного противника в районе операции.
Целью ситуационной подготовки была подготовка подразделения к выполнению коллективных задач во взаимодействии с поддерживающими элементами.
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