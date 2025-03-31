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Гражданин РФ задержан по обвинению в повреждении машины МВД Грузии
31.03.2025 11:01
По данным МВД, задержан гражданин России, который, по их словам, повредил полицейскую машину во время акции протеста в Тбилиси.
«Следствием установлено, что обвиняемый, лицо которого было закрыто специальной маской, 28 марта текущего года во время митинга на проспекте Руставели умышленно повредил транспортное средство, зарегистрированное на МВД, и скрылся с места преступления.
В результате проведенных на месте оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность обвиняемого и задержали его в Тбилиси. Проводится расследование по статье 187 части 1 УКГ», — сообщили в МВД.
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