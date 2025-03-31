

В тюрьмах Грузии содержатся 8703 человек

31.03.2025 16:03





В учреждениях по исполнению наказаний Грузии к началу весны содержалось 8703 человек — это данные Пенитенциарной службы на 28 февраля.



Из них статус обвиняемых у 1726 человек, осужденных — у 6977.



Среди находящихся в местах лишения свободы 8313 мужчин и 390 женщин.



Данные «Сакстата»: только в феврале 2025 года уголовные дела были возбуждены в отношении 1830 человек, часть из них освобождены под залог на период следствия.



Общее число заключенных и подсудимых в местах лишения свободы на данный момент — 0,24% от общей численности населения страны, сообщает департамент мониторинга Пенитенциарной службы.



Помимо находящихся в заключении, в Грузии более 20 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.



В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся более 200 осужденных.



Перед парламентскими выборами в октябре «Грузинская мечта» провела в парламенте закон об амнистии, по которому на свободу вышли около тысячи человек, еще нескольким тысячам был сокращен срок заключения.



Затем в январе Михаил Кавелашвили, перед Новым годом утвержденный «Грузинской мечтой» на пост шестого президента Грузии, подписал акт о помиловании осужденных в беспрецедентном количестве. Кавелашвили по случаю Крещения помиловал сразу 613 человек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





