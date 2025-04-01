

Полиция все чаще обыскивает граждан на улице

01.04.2025 15:54





В последнее время, по сообщениям СМИ, участились случаи остановки граждан полицейскими. Обычно правоохранители проводят наружный обыск, просят документы и фотографируют граждан.



Например, правозащитница Тамта Микеладзе заявила, что полицейские вечером 31 марта остановили активиста Луку Кинцурашвили и потребовали, чтобы тот показал им содержимое своего телефона — в частности, открыл Telegram.



«В 20 часов вечера полиция остановила его на проспекте Важа Пшавела и потребовала, чтобы тот показал Telegram. Он отказался и связался с нашим адвокатом, Мариам Патаридзе.



Мариам по телефону потребовала от полиции объяснить, на каком правовом основании и по какой процедуре они требуют от Луки предоставить доступ к личному телефону. Она также заявила, что вскоре прибудет на место, чтобы любые полицейские действия проводились с её участием.



В ответ полиция забрала телефон Луки, и с 20:00 связь с ним стала невозможной.



Мы звонили в МВД, пытались получить информацию через горячую линию Народного защитника, но до сих пор никаких новостей.



Члены семьи Луки спустя 4 часа всё ещё ничего не знают о его местонахождении. Представьте их и наше состояние.



Это не первый случай, когда Лука становился жертвой полицейского насилия. В июле 2024 года он был незаконно задержан полицией, которая применяла к нему насилие, мотивированное ненавистью.



Тогда, когда Лука шёл по улице в зоомагазин, полиция преградила ему путь. Когда он выразил протест против незаконной проверки, его силой затолкали в машину с тонированными окнами и отвезли в полицейский участок.



Там его спрашивали, что он думает о 17 мая, предлагали убить овцу и выпить её кровь (он веган), спрашивали его отношение к абортам и другим вопросам.



Полицейское насилие и произвол больше не ограничиваются агрессией против людей, собравшихся в символических местах. Оно вышло на улицы и стало повседневной нормализованной практикой.



Если ты не угодил этой маскулинной, закрытой, неконтролируемой и безнаказанной системе, тебя могут задержать и подвергнуть такому обращению, что ты останешься полностью беззащитным.



Так продолжаться не может».



Позже она обновила пост. Оказалось, что Кинцурашвили был задержан по обвинению в административном правонарушении.



По объяснению бывшей замглавы МВД Натии Мезвришвили, у полиции есть право проводить наружный обыск (указав основание) и попросить документы, а вот фотографировать просто так нельзя — нужно составить протокол и объяснить необходимость этой процедуры.



В памятке народного защитника Грузии говорится, что гражданин вправе попросить сотрудника полиции представиться и включить нагрудную камеру. Можно вести видеосъемку и самому.







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