

В Зугдиди задержан беларус по обвинению в наркопреступлении

02.04.2025 11:25





В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками Зугдидского районного отдела полиции Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан гражданин Республики Беларусь М.В., 1990 года рождения.



«В ходе личного досмотра и осмотра транспортного средства у задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудниками правоохранительных органов в качестве вещественных доказательств изъято наркотическое средство «Метадон» в особо крупном размере — 91 упаковка», — сообщили в МВД.



Расследование ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере по статье 260 части 6 пункта «а» УК Грузии. Данное преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.





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