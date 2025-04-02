

Главой СГБ Грузии назначен Анри Оханашвили

02.04.2025 11:26





Григол Лилуашвили подал в отставку с этого поста. Об этом стало известно в ходе брифинга, на котором грузинский премьер Ираклий Кобахидзе также объявил нового главу СГБ.



Ведомство возглавит Анри Оханашвили, которого несколько месяцев назад назначили на пост министра юстиции. Новым главой этого ведомства станет Паата Салия.



Что касается Григола Лилуашвили, он будет назначен главой нового Министерства регионального развития. Ранее его функции входили в состав Министерства инфраструктуры и регионального развития. Для этого парламенту необходимо утвердить соответствующие законодательные изменения. Решение будет принято на сессионной неделе 15–18 апреля.



Министерство инфраструктуры будет возглавлять нынешний глава объединенного ведомства Ираклий Карселадзе.





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