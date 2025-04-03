

Рютте: Россия останется угрозой НАТО даже после мирного соглашения с Украиной

03.04.2025 13:47





Российская угроза для государств НАТО будет существовать еще много лет, даже после заключения мирного соглашения с Украиной.



Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 3 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".



Рютте подчеркнул, что Альянс должен планировать, как защитить свою территорию от России, ведь ее угроза не исчезнет с заключением мира с Украиной.



"В центре внимания на 2032 год – как защитить территорию НАТО от россиян, нашей долгосрочной угрозы, которая останется даже после того, как, я надеюсь, будет заключено соглашение по Украине. Российская угроза будет существовать еще много лет", – заявил Марк Рютте.



Генсек НАТО подтвердил, что США остается надежным союзником в рамках Альянса. "Вы видели, что сам президент Трамп сказал о статье 5, о НАТО, о своей полной преданности", – напомнил он.



И добавил, что знает об ожиданиях американцев: "они ожидают, что европейцы и канадцы будут тратить больше", и «этот вопрос будет сегодня на повестке дня".



"Есть четкое ожидание со стороны США, что мы уравняем расходы на европейскую часть НАТО с тем, что делают они. (Это необходимо) из-за российской угрозы, из-за наращивания Китаем ядерных вооружений, и, конечно, из-за Ирана и Северной Кореи", – сказал Марк Рютте.



Накануне генсек НАТО впервые прокомментировал "слив" из Пентагона, что США не будут защищать Европу.



Ранее СМИ опубликовали секретный документ Пентагона об изменении стратегии США, где Китай признается единственной угрозой.



Также Марк Рютте спрогнозировал, что требования к оборонным расходам членов НАТО вырастут более чем в 1,5 раза.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





