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В молоке «Вим-Биль-Дан Грузия» зафиксировано избыточное количество афлатоксина
03.04.2025 22:37
Национальное агентство продовольствия публикует дополнительное пояснение о результатах инспектирования ООО «Вим-Биль-Дан Грузия» (204546553 (Соплис Нобати)). Сообщается, что в 5 образцах импортированного молока (один из которых предназначен для детского питания), зафиксировано избыточное количество афлатоксина М1. Дазанная продукция изымается с рынка и опечатывается.
По информации ведомства, Национальное агентство продовольствия проводит исследование сырого молока на афлатоксины в рамках государственного контроля с 2022 года, что определено законодательством Грузии и гармонизировано с законодательством ЕС.
«Национальное агентство продовольствия в целях обеспечения населения страны безопасными продуктами питания ежедневно проводит контрольные мероприятия на сотнях объектов. Проверки осуществляются как в рамках заранее прописанного плана, так и в ответ на все уведомления, которые фиксируются от населения.
Национальное агентство продовольствия незамедлительно информирует население о выявленных нарушениях, поскольку приоритетом для агентства является защита здоровья граждан», - отмечается в информации.
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