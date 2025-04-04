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13 человек задержаны в Грузии за принадлежность к «воровскому миру»


04.04.2025   11:50


Грузинская полиция провела очередной рейд против представителей «воровского мира», задержав 13 человек в Тбилиси, Батуми и Ланчхути. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Следствие установило, что обвиняемые контактировали с «ворами в законе» и выполняли их поручения. Ареал их деятельности ограничивался регионом Гурия.

«С целью получения выгоды», а также для «завоевания власти и авторитета» обвиняемые устраивали «воровские разборки», прибегали к запугиванию, угрозам и другим противоправным действиям.

По итогам обысков в их домах полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых задержанные контактировали друг с другом и с «ворами в законе» за рубежом. Также у них нашли огнестрельное и холодное оружие, патроны, взрывные устройства и марихуану.

Пятерым задержанным вменяется членство в «воровском мире», троим – поддержка его деятельности, пятерым – обращение к представителю «воровского мира».

Кроме того, Тенгиз Хоперия по кличке «Чинка» уличен в членстве в «воровском мире», а некий Д.С. – в обращении к нему.

Следствие по делу продолжается. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.


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