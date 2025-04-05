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Шесть человек задержаны в Тбилиси за наркопреступления
05.04.2025 13:42
Сотрудниками Департамента полиции Тбилиси, управлений Глдани-Надзаладеви, Ваке-Сабуртало, Старого Тбилиси и Исани-Самгори в результате проведенных в разное время оперативных мероприятий и следственных действий задержаны по обвинению в наркопреступлении 6 лиц.
Информацию распространяет Министерство внутренних дел.
По их данным, за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно.
«На основании постановления судьи полиция несколько раз осуществила контрольные закупки у лиц, задержанных по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, и скрытую аудио- и видеозапись этих закупок.
В результате личного обыска задержанных и обыска жилья, а также на указанных ими локациях правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические вещества: «героин», «метадон», «мефедрон», «бупренорфин», «альфа-ПВП» и «марихуану». В качестве вещественных доказательств полиция изъяла незаконно проданные наркотики.
В результате обыска в квартире одного из обвиняемых, Г.К. также были изъяты деньги, предположительно, полученные от реализации наркотиков, — 15 515 евро, 15 500 долларов США и 6 550 лари.
Расследование ведется по статьям 260, 19-260, 18-260, 273-прима, 19-273-прима Уголовного кодекса», — говорится в информации.
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