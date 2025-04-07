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Обвиняемый в убийстве 22-летнего Тамаза Мтивлишвили Георгий Папашвили задержан Интерполом в России


07.04.2025   13:02


Обвиняемый в убийстве 22-летнего Тамаза Мтивлишвили, находившийся в международном розыске Георгий Папашвили задержан Интерполом в России.

Как заявил прокурор по делу Леван Вепхвадзе, сейчас ведутся экстрадиционные процедуры.

Что касается обвиняемого в несообщении об особо тяжком преступлении Али Гусейнова, то он также находится в международном розыске, и его местонахождение на данном этапе неизвестно.

«Как только было вынесено решение о заключении под стражу, оба обвиняемых сразу же были объявлены в розыск как в масштабе Грузии, так и в международный Интерполом. Как нам известно, Георгий Папашвили задержан в Российской Федерации, конкретно Интерполом. Этот процесс в целом является закрытым, соответственно, я не могу касаться деталей. На данном этапе в отношении него начат вопрос экстрадиции, и между государствами происходит обмен информацией», - сообщил Вепхвадзе.

Для справки, 22-летний Тамаз Мтивлишвили был убит в свой день рождения 17 февраля в результате жестокого избиения, в том числе разделочной доской. Через несколько дней его нашли в доме Георгия Папашвили, обвиняемого в убийстве.

По факту к уголовной ответственности были привлечены пять человек, однако правоохранителям удалось задержать троих.

Обвиняемый в убийстве Георгий Папашвили и обвиняемый в несообщении об особо тяжком преступлении Байрам Али Гусейнов скрылись с места преступления и смогли покинуть Грузию.

В связи с произошедшим задержаны друзья убитого, которые также были его сотрудниками.

Верико Капанадзе, Лука Гвенетадзе, Саба Робакидзе и Байрам Али Гусейнов обвиняются в несообщении об особо тяжком преступлении.


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