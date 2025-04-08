

Фальшивые доллары снова появились на грузинском рынке

08.04.2025 15:34





Следственная служба Минфина Грузии арестовала иностранного гражданина за сбыт фальшивых долларов.



«Следствием установлено, что обвиняемый, с целью получения незаконной выгоды, распространил на территории региона Шида Картли 32 поддельные 100-долларовые и 36 поддельных 50-долларовых купюр на общую сумму 5000 долларов США», — сообщила следственная служба.



В Минфине утверждают, что все фальшивки изъяты из обращения. Задержанному грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Следствие не уточняет, гражданином какой страны он является.





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