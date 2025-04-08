

В Национальной гвардии отметили День военно-ритуальной службы

08.04.2025 16:41





Военно-церемониальной службе Национальной гвардии Сил обороны Грузии исполнилось 29 лет со дня основания. По случаю юбилея на территории Национальной гвардии состоялось торжественное мероприятие.



Начальник Национальной гвардии, бригадный генерал Роман Джохадзе обратился к личному составу военно-церемониальной службы с речью, поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил за достойную службу и отметил важность данного подразделения.



Мероприятие открылось исполнением государственного гимна. Личный состав военно-церемониальной службы представил гостям показательное выступление. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения военнослужащих ведомственными медалями.



Первое подразделение военно-церемониальной службы — «Отдельная рота почётного караула» — было сформировано 8 апреля 1996 года. 23 декабря 2022 года роте почётного караула было присвоено новое название — «Военно-церемониальная служба».



Военно-церемониальная служба участвует в парадах, праздничных мероприятиях, церемониях возложения почестей, а также во встречах и проводах официальных делегаций высокого ранга. Перед зачислением в службу военнослужащие проходят специальный отбор и подготовку.





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