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Силы обороны Украины взяли в плен двух китайских военных
08.04.2025 17:56
«В Донецкой области Силы обороны взяли в плен двух китайских военных», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.
Зеленский подчеркнул, что это важный вопрос, который необходимо срочно обсудить с партнерами.
«Британцы и Германия действительно нам передали сигнал относительно США. Это не новость, но, тем не менее, могут не присутствовать на заседании «Рамштайна». Но мне кажется, нам есть что обсудить с американцами. И будем верить, что они изменят свою позицию, особенно после сегодняшней новости. Мы взяли в плен китайских военных на территории Украины…В бой вступили украинцы в Донецкой области — Тарасовка, Белогоровка — с шестью китайскими военными. Двое — в плену. Соответственно, есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая… Это еще одна страна, которая военно поддерживает вторжение России в Украину на стороне России. Это еще одна (страна) после Ирана, Сирии, военных Северной Кореи. Но есть разница: северокорейцы на Курском направлении воевали против нас. Китайцы воюют на территории Украины», — заявил Владимир Зеленский.
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